Ο σταρ του ΝΒΑ περίμενε να βγει η βοήθεια από κάποιον συμπαίκτη του, κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ και ο «μούσιας» έφτασε ανενόχλητος στο layup.

Μπορεί ο «Μέλο» να έχει το συγκεκριμένο... άλλοθι ωστόσο θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο από το να... κοιτάει τον Χάρντεν!

Δείτε τι έγινε

“Where the f**k was the help?!” - Carmelo Anthony trying to guard James Harden pic.twitter.com/x2C8zaCcb7

— Ballislife.com (@Ballislife) 7 Μαρτίου 2018