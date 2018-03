Μπήκε στους πρώτους 20 σκόρερ ο Καρμέλο (vid)

Το ό,τι είναι ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ στο NBA, το ξέρουμε εδώ και χρόνια, όταν κυρίως με τη φανέλα των Νικς δεν σταματούσε να σκοράρει. Ο λόγος για τον Καρμέλο Άντονι με τον φόργουορντ των Θάντερ να βρίσκεται πλέον στους πρώτους 20. Για την ακρίβεια με το τρίποντο που πέτυχε κόντρα στους Ρόκετς έφτασε τους 25.193 πόντους, έφτασε στην 20η θέση με τους καλύτερους σκόρερ στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου και άφησε εκτός λίστας τον θρυλικό Τζέρι Ουέστ.

.@carmeloanthony joins the top 20 all-time NBA scorers. He just passed Jerry West. #StayMe7O pic.twitter.com/XXYDb8YXbR

— OKC THUNDER (@okcthunder) March 7, 2018