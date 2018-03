Στους Μπλέιζερς ο Παπαγιάννης

Έχοντας βρεθεί στην 13η θέση του Draft του 2016 ο Γιώργος Παπαγιάννης αποτελεί ένα σημαντικό Project για το NBA. Αυτό στο Σακραμέντο δεν φάνηκε καθώς ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού δεν τα πήγε καλά. Ενώ όμως όλα έδειχναν πως θα έβρισκε σύντομα την δεύτερη ευκαιρία του, αυτή δόθηκε και ήταν από τους Μπλέιζερς, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Αντριάν Βονιαρόβσκι ο Παπαγιάννης υπέγραψε δεκαήμερο συμβόλαιο με τους την ομάδα του Πόρτλαντ και πλέον είναι έτοιμος να εκεμταλλευτεί την ευκαιρία παίζοντας στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.

Portland is signing center Georgios Papagiannis to a 10-day contract, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 7, 2018