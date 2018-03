Η αλήθεια είναι πως τον έχουμε δει να καρφώνει, να κόβει και να παίρνει ριμπάουντ. Σήμερα είδαμε τον Ντουάιτ Χάουαρντ να βάζει και τρίποντο. Ο σέντερ των Χόρνετς με buzzer beater ακριβώς με την λήξη του ημιχρόνου μείωσε σε 59-71 στον αγώνα της ομάδας του με τους Σίξερς και όπως ήταν φυσικό γνώρισε την αποθέωση.

Dwight for to beat the #HereTheyCome 71 | #BuzzCity 59 at half on NBALP pic.twitter.com/uauf3aYDiO

— NBA (@NBA) March 7, 2018