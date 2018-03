Μοιραίος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο ματς των Μπακς με τους Πέισερς, αφού αστόχησε στην τελευταία επίθεση του ματς σε τρίποντο που θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση.

Ωστόσο για άλλη μια φορά προσπάθησε για τη νίκη του Μιλγουόκι με 18 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 μπλοκ, αλλά αυτή δεν ήρθε ποτέ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του

The best of Giannis Antetokounmpo against the Pacers:

18 PTS | 12 REB | 2 AST | 2 STL | 5 BLK pic.twitter.com/TD6So8AdWt

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 6 Μαρτίου 2018