Απέρριψε πρόταση των Κλίπερς για 4ετές συμβόλαιο ο Ουάλας (pic)

Νόμιμο στοίχημα με μεγάλες προσφορές* και ανταγωνιστικές αποδόσεις! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Αν μη τι άλλο αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη των Κλίπερς την φετινή σεζόν, με αποκορύφωμα την εμφάνισή του κόντρα στους Ουόριορς, όταν και πέτυχε 22 πόντους.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε 21 παιχνίδια της ομάδας του εχοντας κατά μέσο όρο 10,1 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ.

Όπως αναφέρουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Ουάλας αρνήθηκε πρόταση των Κλίπερς για τετραετές συμβόλαιο.

Sources: G-League stud Tyrone Wallace recently turned down a four-year contract offer from the #Clippers. Wallace averaged 10.1 points, 3.4 rebounds, 2.5 assists, and 0.9 steals in 21 NBA appearances (12 starts) for LA. Story coming soon with the details.

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) 3 Μαρτίου 2018