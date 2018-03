Η αποθέωση των NBAers για το Όσκαρ του Κόμπι και η... ζήλια του Σακίλ! (pics)

Ο επί σειρά ετών συμπαίκτης του στους Λος Άντζελες Λέικερς έγραψε το... καλύτερο tweet για τον Κόμπι.

«Είμαι περήφανος για σένα αδερφέ μου. Μεγάλη τιμή για σένα και την οικογένειά σου. Ζηλεύω. Χαχα»

Φυσικά έστειλαν tweets πολλοί ΝΒΑers ανάμεσά τους οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ντουέιν Ουέιντ, Κέβιν Λοβ, Πολ Πιρς, αλλά και ο μεγάλος Μπιλ Ράσελ.

Congrats to KOBE first Oscar that’s big bro #dearbasketball. Proud of you, Big honor for you and your family. I’m jealous lol — SHAQ (@SHAQ) 5 Μαρτίου 2018

Props to #BlackMamba b-ball titles Oscars what’s next — Paul Pierce (@paulpierce34) 5 Μαρτίου 2018