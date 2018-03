Έγραψε ιστορία ο Ντ'Αντόνι! (pic)

Τις 15 συνεχόμενες νίκες έφτασαν οι Ρόκετς μετά την επικράτηση κόντρα στους Σέλτικς, κάνοντας το δεύτερο καλύτερο σερί της ιστορίας τους.

Ξεχωριστή μέρα και για τον Μάικ Ντ'Αντόνι που έγινε ο 5ος προπονητής στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει σερί 15 νικών με 2 διαφορετικές ομάδες (Ρόκετς, Σανς). Το Χιούστον υπό τις οδηγίες του παίζει εξαιρετικό μπάσκετ και βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης της λίγκας.

Οι υπόλοιποι 4 είναι οι Πατ Ράιλι, Ρεντ Άουερμπαχ, Φιλ Τζάκσον και Ρικ Έιντελμαν

The Rockets beat the Celtics for their 15th straight win, the 2nd longest win streak in team history.

According to @EliasSports, Mike D'Antoni joins Phil Jackson, Pat Riley, Red Auerbach and Rick Adelman as the only NBA coaches to have 15-game win streaks with multiple teams. pic.twitter.com/JKpTlJUVUI

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 4 Μαρτίου 2018