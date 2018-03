Ρεκόρ καριέρας στα τρίποντα ο... clutch Mπολ! (pic & vid)

Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Λόνζο Μπολ στο ματς με τους Σπερς.

Ο γκαρντ των Λέικερς έκανε ρεκόρ καριέρας στα τρίποντα με 6 εύστοχα, ενώ τα 3 από αυτά μπήκαν στα τελευταία 2:46, «καθαρίζοντας» την ομάδα του Πόποβιτς.

Στα τελευταία 4 παιχνίδια του μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό, ο Μπολ σουτάρει με 64% τρίποντα (14-22). Στα πρώτα 36 ματς της σεζόν σούταρε με 30%.

Lonzo Ball made a career-high 6 3-pointers Saturday, including 3 in the final 2:46. In 4 games since returning from injury, he's 14-22 (64%) from deep.

Ball shot 30% on 3-pointers in his first 36 games this season. pic.twitter.com/UQvvJQKy0L

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 4 Μαρτίου 2018