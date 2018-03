Στο ζέσταμα, πριν το ματς με τους Νάγκετς, ο ΛεΜπρον κάρφωσε την μπάλα και στη συνέχει με τη φόρα που είχε πήγε να πέσει πάνω σ΄έναν φαν των Καβαλίερς που ήταν μπροστά από την μπασκέτα.

Ο «βασιλιάς» τον αγκάλιασε κι η αντίδρασή του ήταν... επική, μιας και παρίστανε ότι λιποθύμησε.

When you get a bear hug from LeBron James...#AllForOne pic.twitter.com/h7NDLOaClb

— NBA (@NBA) March 4, 2018