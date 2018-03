O «Βασιλιάς» έκανε μια εντυπωσιακή ντρίμπλα στο ματς με τους Σίξερς, περνώντας την μπάλα κάτω από τα πόδια του συμπαίκτη του με ραχιαία και στη συνέχεια πέτυχε ένα φοβερό καλάθι. Στη συνέχεια εξήγησε πως «δεν κατάλαβα τι έγινε εκείνη τη στιγμή! Στο ημίχρονο μου έδειξε τη φάση ένας φίλος μου. Σκέφτηκα πως, ΟΚ, είναι ίσως μια από τις καλύτερες φάσεις της καριέρας μου»!

How you do that, @KingJames?!?! pic.twitter.com/dbV6C3v5Zd

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 2, 2018