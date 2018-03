Η ιδιαίτερη κίνηση του Γιάννη! (pic)

Συνεχίζει να δείχνει το μεγαλείο της ψυχής του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο σταρ των Μπακς ανέβασε ανάρτηση στο twitter με σκοπό να βοηθήσει την αδερφή της κοπέλας του, Μαράϊα που θέλει να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό (για το Leukemia & Lymphoma Society).

Δείτε την ανάρτηση του

My little sister is currently nominated as a candidate for the Leukemia and Lymphoma Student of the Year Series. Please help her reach her goal by using the link below to contribute to her amazing campaign. https://t.co/X8vSA7mSP4 pic.twitter.com/DP69bEutvH

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 2 Μαρτίου 2018