ΛεΜπρόν πόσα θες να μας τρελάνεις;

O Βασιλιάς κατάφερε να κάνει μια μυθική ντρίμπλα στο ματς με τους Σίξερς, αφού πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του συμπαίκτη του με ραχιαία και στη συνέχεια πέτυχε ένα φοβερό καλάθι.

Απολαύστε τα μαγικά του ΛεΜπρόν!

LeBron James had a moment of magic, going behind his back and through Tristan Thompson's legs for the and-1 and tonight's #KiaTopPlay!#AllForOne pic.twitter.com/zsJJSjrwsJ

— NBA (@NBA) 2 Μαρτίου 2018