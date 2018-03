Εμπίντ: «Ήταν ασέβεια του Χάρντεν, αλλά το... διασκέδασα!» (vid)

Ο Καμερουνέζος σέντερ της Φιλαδέλφεια είπε πως «ήταν μια φοβερή κίνηση, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ασεβής. Όμως το διασκέδασα!»

Επιπλέον είπε πως «το έχω πάθει και εγώ. Είχα πέσει στο παρκέ. Δεν μπορείς να κάνει και πολλά πράγματα. Απλά γελάς και ελπίζεις να αστοχήσει στο σουτ. Όμως ο Χάρντεν το έβαλε στην προκειμένη περίπτωση».

Joel Embiid on James Harden breaking Wesley Johnson's ankles last night: "That was very disrespectful...But at the same time I enjoyed it." #Sixers pic.twitter.com/7GAe11g9j7

— Spencer Davies (@SpinDavies) March 1, 2018