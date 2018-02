Κινδυνεύει με άδοξο τέλος η καριέρα του Τελέτοβιτς

Η καριέρα του Βόσνιου φόργουορντ κινδυνεύει να λήξει άδοξα και πρόωρα.

Οι ιατροί των Μπακς από τον περασμένο Δεκέμβριο διαπίστωσαν πως ο Μίρζα Τελέτοβιτς έχει θρόμβους στους πνεύμονες και αμέσως του απαγόρευσαν οποιαδήποτε μορφή άσκησης.

Οι ιατροί τότε είχαν αναφέρει πως θα καθόταν εκτός δράσης επ αόριστον, αλλά ακόμη το πρόβλημα παραμένει και όλα δείχνουν πως θα πρέπει να σταματήσει το μπάσκετ.

.@GeryWoelfel says "My sources tell me Mirza Teletovic's career is over" #Bucks

— 105.7FM The FAN (@1057FMTheFan) 28 Φεβρουαρίου 2018