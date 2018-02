ΛεΜπρόν σε Λοβ: «Γύρνα για να έχω πιο πολλές ασίστ»! (pic)

Ο σούπερ σταρ των Καβαλίερς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έφτασε τους 30.000 πόντους, τα 8.000 ριμπάουντ και τις 8.000 ασίστ στην καριέρα του, εξηγώντας στη συνέχεια πως «είναι σουρεαλιστικό. Ήταν κάτι που υπήρχε μόνο στα όνειρά μου»!

Ο Τζέιμς δέχτηκε τα συγχαρητήρια του Κέβιν Λοβ και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον συμπαίκτη του ο οποίος έσπασε το αριστερό χέρι του στις αρχές του μήνα, εξηγώντας «το εκτιμώ πολύ! Βιάσου και γύρνα γρήγορα ξανά μαζί μας για να έχω περισσότερες ασίστ».

Appreciate it Boiiiiiiiiii!! Hurry up and get back so I can get more assist! https://t.co/Jpf95LzI5X

