Ο Ιγκουοντάλα και οι φοβερές μονομαχίες με τον γιο του! (vid)

Μέσα από το ΤΝΤ και τις «DreDays» ο Ιγκουντάλα παρουσίασε τις κόντρες με τον γιο του, τον οποίο και αποκαλεί «goofy» στο βίντεο που ακολουθεί.

Μπάσκετ, γκολφ και πινγκ πονγκ είναι τα τρία αθλήματα που προσπαθεί να τον κερδίσει, αν και όπως λέει «δεν θέλει να χάνει πουθενά ο μικρός».

Δείτε το απολαυστικό βίντεο

There are no easy wins at @andre's house.

Catch Dre's friendly competition off the court in an all-new episode of #DreDays pic.twitter.com/gOkathqf9H

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 28 Φεβρουαρίου 2018