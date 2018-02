Ο Ουέιντ είχε το όνομα του αδικοχαμένου Όλιβερ στα παπούτσια του! (pics)

Μετά το παιχνίδι με τη ΦΙλαδέλφεια στάθηκε στο συγκεκριμένο περιστατικό λέγοντας ότι «πρέπει να καταλάβουμε όλοι πόσο σημαντικοί είμαστε στον κόσμο. Και για μένα έχει μεγάλη σημασία να δίνουμε σε αυτούς που μας αγαπάνε ότι καλύτερο μπορούμε. Ειδικά σε αυτούς που χάρηκαν πολύ για την επιστροφή μου, ακόμα και αν είχα αποχωρήσει πριν από εναμιση χρόνο. Πρέπει να σεβαστούμε την οικογένεια του Όλιβερ. Όλες οι σκέψεις μας είναι μαζί τους...»

Και συνέχισε: «Ειλικρινά δεν υπάρχουν λόγια γι' αυτό που συνέβη. Λυπάσαι πολύ για την οικογένεια. Απλά το μόνο που σκέφτεσαι είναι να μπορούσες να δώσεις ακόμα περισσότερη χαρά στο παιδί όταν ήταν ακόμα ζωντανό. Να μιλούσες μαζί του...»

Μάλιστα ο Ουέιντ αγωνίστηκε στο ματς με τους 76ers έχοντας στα παπούτσια του το όνομα του Όλιβερ.

