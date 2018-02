Στο μυθικό κλαμπ των 30.000 - 8.000 - 8.000 ο ΛεΜπρον (pic)

Ο σούπερ σταρ των Κλίβελαντ Καβαλίερς και του πρωταθλήματος έγινε ο πρώτος παίκτης που κατάφερε να να φτάσει σε τρία άπιαστα νούμερα!

Συγκεκριμένα μετράει πλέον περισσότερους από 30.000 πόντους, περισσότερα από 8.000 ριμπάουντ και περισσότερες από 8.000 ασίστ!

Πραγματικά ασύλληπτα νούμερα!!

Congrats to @KingJames of the @cavs on becoming the FIRST & ONLY player in @NBAHistory with 30,000 points, 8,000 rebounds & 8,000 assists! #ThisIsWhyWePlay #AllForOne pic.twitter.com/ceTyOlEWgv

— NBA (@NBA) 28 Φεβρουαρίου 2018