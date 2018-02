Σχολική εκδρομή οι Ουόριορς αντί για επίσκεψη στον Τραμπ (pic)

Οι Πρωταθλήτριες ομάδες συνηθίζουν να επισκέπτονται τον Λευκό Οίκο, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αντιπαθής στις τάξεις των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και κάτι δε θα συμβεί.

Οι Ουόριορς πάντως θα βρεθούν στην πρωτεύουσα για να συνοδεύσουν παιδιά από τη γενέτειρα του Κέβιν Ντουράντ στο μουσείο «Αφροαμερικανικής» ιστορίας.

Με αυτόν τον τρόπο θα αντικαταστήσουν ουσιαστικά την επίσκεψη τους στον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Golden State Warriors will celebrate their championship in D.C. today by touring the African American Museum with students from Seat Pleasant, the hometown of Kevin Durant.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 27 Φεβρουαρίου 2018