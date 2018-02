Ο Πολ έκανε high five με την μητέρα του Χάρντεν και τιμωρήθηκε με λάθος! (vid)

Οι Ρόκετς είχαν την τελευταία επίθεση στο ματς με τους Τζαζ, αλλά ο Κρις Πολ αποφάσισε να μην την κάνει.

Την ώρα που είχε την μπάλα και ντρίμπλαρε, η μητέρα του Τζέιμς Χάρντεν σηκώθηκε για να του κάνει high five.

Ο γκαρντ της ομάδας του Χιούστον της έδωσε το χέρι του, όμως ο διαιτητής τον χρέωσε με λάθος και η μπάλα άλλαξε κατοχή!

Ο λόγος; Ο διαιτητής θεώρησε πως ο Πολ με την κίνησή του τέθηκε εκτός ορίων του γηπέδου!

Chris Paul gives a high-five to James Harden's Mom while dribbling the ball in a live game... and gets called out of bounds. pic.twitter.com/PLaN4kMHEC

— ClutchFans (@clutchfans) 27 Φεβρουαρίου 2018