Θύμα του μακελειού της Φλόριντα θάφτηκε μαζί με την φανέλα του Ουέιντ! (pics)

Λίγες ημέρες μετά το μακελειό σε σχολείο της Φλόριντα, μια συγκλονιστική ιστορία ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Ο Χοακίν Όλιβερ ήταν μεταξύ των 17 θυμάτων που βρήκαν τραγικό θάνατο από τα πυρά που άνοιξε ο Νίκολας Κρουζ, πρώην μαθητής του Λυκείου Μάρτζορι Στόνμαν Ντάγκλας στο Πάρκλαντ.

Όπως αποκάλυψαν οι γονείς του νεαρού μαθητή, ο γιος τους θάφτηκε μαζί με την φανέλα του αγαπημένου του παίκτη, του Ντουέιν Ουέιντ.

Ο παίκτης των Χιτ έμαθε για το συμβάν αυτό και συγκινήθηκε.

«Θα με κάνετε να κλάψω», ήταν το σχόλιό του στο twitter.

You’re about to make me cry this afternoon https://t.co/rWFsQcxlYc

— DWade (@DwyaneWade) 25 Φεβρουαρίου 2018