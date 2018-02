Στον δρόμο των Μπερντ & Ουέστμπρουκ ο Γιόκιτς (pic)

Ο Σέρβος σέντερ έγραψε πρόσφατα ιστορία ως ο παίκτης με το πιο γρήγορο triple double στην ιστορία του ΝΒΑ. Για την ακρίβεια, είχε 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε μόλις 14 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα κόντρα στους Μπακς για το Ντένβερ που φιγουράρει στην όγδοη θέση της κατάταξης στη Δύση με ρεκόρ 33-27, διεκδικώντας με αξιώσεις τη συμμετοχή στα playoffs.

Παράλληλα έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη τα τελευταία 35 χρόνια που έχει τουλάχιστον 120 πόντους, 60 ριμπάουντ και 50 ασίστ σε πέντε συνεχόμενα παιχνίδια. Οι άλλοι δυο είναι ο Λάρι Μπερντ και ο Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Φέτος ο Γιόκιτς μετράει 17.2 πόντους και 10.7 ριμπάουντ μ.ό.

The @nuggets Nikola Jokic is just the third player in the last 35 seasons to record at least 120 points, 60 rebounds, and 50 assists in a five-game span. The others are Larry Bird and Russell Westbrook. #MileHighBasketball

— Justin Kubatko (@jkubatko) 26 Φεβρουαρίου 2018