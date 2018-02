Μέχρι το τέλος της σεζόν στους Πέλικανς ο Όκαφορ (pic)

Μετά από δύο 10ήμερα στους Πέλικανς, οι κόποι του Εμέκα Όκαφορ ανταμείφθηκαν.

Ο 36χρονος φόργουορντ/σέντερ θα μείνει τελικά μέχρι το τέλος της σεζόν στη Νέα Ορλεάνη, αφού η ομάδα αποφάσισε να τον κρατήσει, όπως ανέφερε ο Shams Charania.

Sources: Emeka Okafor is signing with New Orleans for the remainder of the season today. The former No. 2 pick has averaged 6.3 rebounds and two blocks in six games back in NBA since injuries sidelined him in 2013.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 26 Φεβρουαρίου 2018