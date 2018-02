Οι Μπακς... φιλοξενούν τους «Metallica» (vids)

Ατρόμητος Αθηνών - ΑΕΚ Με αξεπέραστο Live Στοίχημα! (21+)

Οι Μπακς εγκαινιάζουν το νέο τους γήπεδο το φθινόπωρο του 2018 και θα το γιορτάσουν με... συναυλία.

Το γνωστό ροκ συγκρότημα «Metallica» κάνει περιοδεία στην Βόρεια Αμερική και στις 16 Οκτωβρίου θα κάνει και μία... στάση στο Wisconsin Entertainment and Sports Center.

Τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν από τις 2 Μαρτίου.

Το νέο γήπεδο της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα έχει χωρητικότητα 17.500 θεατών για τους αγώνες, ενώ για συναυλίες 18.000.

“We are really looking forward to a loud night in Milwaukee.” https://t.co/X18S9tMcLq

JUST ANNOUNCED: @Metallica is returning to North America on the WorldWired Tour 2018 and they're coming to @WisconsinESC on October 16, 2018! Presales start 2/27 at 9am/ct.

Get more info here: https://t.co/TWO53VpTm8 pic.twitter.com/sE9m58OlAn

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 26 Φεβρουαρίου 2018