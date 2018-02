Επιστρέφει στη Φιλαδέλφεια ο Ιλιασόβα

Μόλις ολοκληρωθεί το buyout του Τούρκου φόργουορντ με τους Χοκς, τότε θα μεταβεί αμέσως στους Φιλαδέλφεια 76ers.

Ο Ιλιασόβα αγωνίστηκε και πέρυσι στην ομάδα της Φιλαδέλφεια, ενώ φέτος ξεκίνησε τη σεζόν στην Ατλάντα.

Παρόλα αυτά είναι... μετρημένες οι μέρες του στην ομάδα της Τζόρτζια και ο έμπειρος παίκτης θα επιστρέψει στους 76ers ύστερα από έναν χρόνο περίπου.

Φέτος μετράει κατά μέσο όρο 10,9 πόντους, 5,5 ριμπάουντ, έχοντας 36% στα τρίποντα σε 45 ματς.

