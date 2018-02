Πόποβιτς: «Ο ΛεΜπρόν είναι λαμπρό παράδειγμα για εκατομμύρια παιδιά!» (vid)

Μπορεί να έχει έναν... σκασμό ατομικούς τίτλους, μπορεί να αποτελεί τον καλύτερο παίκτη αυτή τη στιγμή στο ΝΒΑ αλλά όταν ακούει λόγια όπως αυτά του Γκρεγκ Πόποβιτς, το βραβείο είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Ο προπονητής των Σαν Αντόνιο Σπερς αποθέωσε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς με ένα σχόλιο που ισοδυναμεί με... πολλά πρωταθλήματα.

«Είναι λαμπρό παράδειγμα για εκατομμύρια παιδιά. Είναι σαν την ταινία με τον υπερ-ήρωα Black Panther. Ο ΛεΜπρόν είναι έτσι για πολύ καιρό» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του «Pοps».

Spurs coach Gregg Popovich called Laura Ingraham's "shut up and dribble" comments directed at LeBron "an unbelievable show of arrogance." He encouraged LeBron to continue to speak on issues and to continue to be a hero and a role model. #Cavs pic.twitter.com/sxsztgmZKl

