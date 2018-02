Ντουράντ: «Αδέξιος ο Πατσούλια» (vid)

Ο Πατσούλια πήγε να τραυματίσει τον Ουέστμπρουκ στην πρόσφατη νίκη των Ουόριορς επί των Θάντερ.

Ο σούπερ σταρ της ομάδας από την Οκλαχόμα τον χαρακτήρισε «βρώμικο» και πως σκόπιμα πήγε να τον τραυματίσει, ενώ κι ο Ίρβινγκ είπε ότι το ΝΒΑ πρέπει να λάβει τα μέτρα του με τον Γεωργιανό.

Πάντως, ο Ντουράντ υπερασπίστηκε τον συμπαίκτη του λέγοντας ότι απλά είναι αδέξιος.

«Δεν πιστεύω ότι ο Ζάζα προσπαθεί να τραυματίσει τον οποιοδήποτε, απλά είναι αδέξιος», είπε χαρακτηριστικά ο Ντουράντ.

KD on the Zaza-Russ play: "I don't think Zaza is trying to hurt anybody. He is clumsy." pic.twitter.com/xVIzWtv2VD

— Anthony Slater (@anthonyVslater) February 26, 2018