Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε 39:46 έχοντας 20 πόντους με 8/10 βολές, 6/16 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα, στην ήττα από τους Πέλικανς.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του:

The best of Giannis Antetokounmpo against New Orleans:

20 PTS | 4 REB | 6 AST | 2 STL pic.twitter.com/IqQnqvJUz6

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 25, 2018