Η «γεμάτη» εμφάνιση του Χάουαρντ και το 38ο double double! (vid)

Ο δυναμικός σέντερ της Σάρλοτ πραγματοποίησε «γεμάτη» εμφάνιση όντας από τους παίκτες-κλειδιά της εύκολης νίκης της ομάδας του.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 23 λεπτά και σε αυτό το διάστημα είχε 17 πόντους με 8/10 δίποντα, 1/2 βολές και 12 ριμπάουντ!

Αυτό ήταν το 38ο double double του τη φετινή σεζόν!

Δείτε τα όσα έκανε

HIGHLIGHTS: With 17 points and 12 rebounds, @DwightHoward​ recorded his 38th double-double of the season, tied for fourth most in the #NBA​ this season #BuzzCity pic.twitter.com/44hLYM1QPQ

— Charlotte Hornets (@hornets) 25 Φεβρουαρίου 2018