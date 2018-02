Έτοιμος να κάνει ντεμπούτο με το νούμερο του πατέρα του ο Νανς Τζούνιορ! (pic & vid)

Ο Λάρι Νανς Τζούνιορ ετοιμάζεται να... ξεκρεμάσει από τα rafters της «Quicken Loans Arena» το νούμερο «22» προκειμένου να το φορέσει.

Απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς θα... συνεχίσει την παράδοση του πατέρα του, ο οποίος είχε γράψει την δική του ιστορία με τη φανέλα των Καβς.

Like father, like son!

Larry Nance Jr. is set to wear his dad's @cavs jersey!#AllForOne #PhantomCam pic.twitter.com/3wo3pi5i18

— NBA (@NBA) 25 Φεβρουαρίου 2018