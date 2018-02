Μίτσελ: Δώρισε εισιτήρια σε φίλαθλο των Τζαζ για να βγει ραντεβού! (pic)

Είσαι μορφή ρε Ντόνοβαν Μίτσελ.

Ένας φίλος των Τζαζ ζήτησε από τον rookie 2 εισιτήρια για το ματς κόντρα στους Μάβερικς για να μπορέσει να βγει ραντεβού με ένα κορίτσι από το μάθημα χημείας και ο εντυπωσιακός dunker του έκανε την επιθυμία πραγματικότητα. Λέτε να έκατσε και στα courtseats;

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Ψυχάρα Ντόνοβαν!

@utahjazz utahjazz you drafted 1. An amazing basketball player. 2. A dunk contest champion. 3. The best S(WINGMAN) ever. @spidadmitchell is A good human being. Can’t wait for tonight. #shootersshoot #takenote pic.twitter.com/blpz9gZaUG

— JRB (@JRB48417549) 24 Φεβρουαρίου 2018