«Σεληνιασμένος» ήταν ο Ντάμιαν Λίλαρντ κόντρα στους Σανς.

Ο ηγέτης των Μπλέιζερς μέτρησε 40 πόντους, μοίρασε 10 ασίστ, ενώ «σκότωσε» τους αντιπάλους του με το νικητήριο σουτ στο τέλος.

Απολαύστε το show του Dame

Damian Lillard goes for 40 PTS, 10 REB, 5 AST, and the game-winning shot to propel the @trailblazers to the victory!#RipCity pic.twitter.com/e81zRV0qGx

— NBA (@NBA) 25 Φεβρουαρίου 2018