Εκπληκτικά πράγματα έκανε ο Κάιρι Ίρβινγκ στο ματς κόντρα στους Νικς στο MSG.

Ο Uncle Drew σταμάτησε 31 πόντους με 6 τρίποντα, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ, κάτι που επέτρεψε στους Σέλτικς να φύγουν με το διπλό.

Δείτε τα... όργια του «Κύριε Ελέησον»

Kyrie Irving goes for 31 PTS, 9 REB, 8 AST in the @Celtics win at MSG!#Celtics pic.twitter.com/e6y1Jhs2N5

— NBA (@NBA) 25 Φεβρουαρίου 2018