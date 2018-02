«Κυνηγούσαν» στο σκορ για 48 λεπτά οι Μάβερικς! (pic)

Δεν γινόταν να χάσουν οι Λέικερς από τους Μάβερικς.

Η ομάδα από το Λος Άντζελες πήρε το προβάδισμα από το πρώτο λεπτό και δεν το έχασε μέχρι το τέλος.

Σίγουρα το σύνολο του Ουόλτον θα παρακαλάει να ήταν όλα τα ματς έτσι, όμως σπάνια θα βρει ομάδες όπως το φετινό Ντάλας που είναι από τις χειρότερες της λίγκας.

Mavericks didn't lead at any point in the game at the Lakers tonight.

Tonight was the Lakers' first win this season in which they didn't trail at any point. pic.twitter.com/oepvkZnq0u

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 24 Φεβρουαρίου 2018