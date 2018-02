Ατάκα Πόποβιτς σε Μαλόουν: «Λες μ@λ@κίες!» (vid)

Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε εκπληκτική εμφάνιση (28 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 11 ασίστ) κόντρα στους Σπερς, κάτι που ανάγκασε τον Μάικλ Μαλόουν να τον εκθειάσει μετά το τέλος του ματς. 'Ολα αυτά πριν εμφανιστεί ο Πόποβιτς και τονίζει πως όλα αυτά που λέει είναι μ@λ@κίες!

«Αν κοιτάξεις τους αριθμούς του, αυτό το παιδί πρέπει να είναι All Star. Πρέπει να βρίσκεται στην κουβέντα για το βραβείο του MVP. Είναι ένας από τους καλύτερους all around παίκτες του πρωταθλήματος, ένας από τους κορυφαίους παίκτες της λίγκας αυτή τη στιγμή. Το έχει αποδείξει αυτό απέναντι στους καλύτερους παίκτες και τις καλύτερες ομάδες. Σε κάποιο σημείο, τόσο αυτός όσο και η ομάδα πρέπει να κερδίσουν τον σεβασμό που μας αξίζει. Αυτή τη στιγμή δε συμβαίνει κάτι τέτοιο» ανέφερε ο προπονητής των Νάγκετς πριν την επική απάντηση του Πόποβιτς.

Δείτε τι έγινε

Michael Malone: “Nikola Jokic should be in the MVP conversation...at some point he and at some point our team will get the respect (from officials) that we deserve. Because right now we’re not getting it.”

Gregg Popovich: “Bullshit.” pic.twitter.com/k2VW1jrKub

— Harrison Wind (@HarrisonWind) 24 Φεβρουαρίου 2018