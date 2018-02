Έγραψε ιστορία ο «σεληνιασμένος» Ντέιβις με... 45άρι! (vid)

Όργια έκανε ο Άντονι Ντέιβις στο ματς των Πέλικανς με τους Χιτ. Ο Unibrow βοήθησε την ομάδα του να νικήσει στην παράταση με 124-123, καθώς τελείωσε το ματς 5 πόντους, 17 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα και 5 κοψίματα.

Μυθική εμφάνιση από τον ηγέτη των πελεκάνων. Παίζει και για τον τραυματία Κάζινς! O Nτέιβις έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία με τουλάχιστον 40 πόντους, 15 ριμπάουντ, 5 κοψίματα και 5 κλεψίματα σε ένα ματς.

Απολαύστε το show του

Anthony Davis posted a historic stat line of 45 PTS, 17 REB, 5 BLK, 5 STL to help the @PelicansNBA win in OT! #DoItBig pic.twitter.com/vIkqnkXGN3

— NBA (@NBA) 24 Φεβρουαρίου 2018