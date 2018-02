Η απίθανη ασίστ του Γιάννη στην παράταση (vid)

Με το σκορ στο 115-112 και τα λεπτά της παράτασης να περνούν, καμιά φάση δεν έπρεπε να πάει χαμένη για τους Μπακς. Έτσι και ο Γιάνναρος, βλέποντας να χάνει την μπάλα και προκειμένου να την κρατήσει εντός γηπέδου... βούτηξε στο παρκέ κι έβγαλε μια τρομερή ασίστ από την οποία και προήλθε το τρίποντο της ισοφάρισης για τα «ελάφια».

Giannis is the MegaBucks Leader of the Night with a team-high 6 assists presented by @wilottery!! pic.twitter.com/VYC9xqq4Ph

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 24 Φεβρουαρίου 2018