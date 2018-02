«Ντύθηκε» ΛεΜπρόν ο Ουέστμπρουκ με το buzzer beater! (pic & vid)

Εντυπωσιακός ήταν ο Ράσελ Ουέστμπρουκ κόντρα στους Κινγκς. Ο σταρ της Οκλαχόμα μέτρησε 17 πόντους, 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ πέτυχε το νικητήριο τρίποντο στο τέλος, καθαρίζοντας την ομάδα του Κώστα Κουφού.

Μαζί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι οι μοναδικοί παίκτης στην ιστορία της λίγκας που πετυχαίνουν triple double μαζί με winning shot στο ίδιο ματς.

Μια ξεχωριστή λίστα που δεν είναι εύκολο να μπεις.

Only 2 active players have capped a triple-double with a game-winning buzzer beater: Russell Westbrook and LeBron James have each done it twice (h/t @EliasSports)

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 23 Φεβρουαρίου 2018