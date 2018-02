Με το Νο. 22 του πατέρα του ο Νανς Τζούνιορ! (vid)

Και στο καζίνο... πρώτο τραπέζι Vista (21+)

Την φανέλα με το Νο. 22 θα φοράει πλέον ο Λάρι Νανς Τζούνιορ στους Καβαλίερς!

Ο 25χρονος φόργουορντ θέλει να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο την ιστορία του πατέρα του και το αίτημά του έγινε αποδεκτό.

Έτσι, οι «ιππότες» θα... κατεβάσουν τον αριθμό 22 από την οροφή και αυτή θα πάρει πάλι «ζωή» πάνω στο γιο ενός εκ των κορυφαίων παικτών του ΝΒΑ και των Καβαλίερς.

A dream come true.

Larry Nance Jr. will wear his father's retired number 22 for the @cavs the rest of the season even as Larry Nance Sr.'s name remains in the rafters. #AllForOne pic.twitter.com/1Q92hX7BYe

— FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) 23 Φεβρουαρίου 2018