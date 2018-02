Κάλεσαν τον Γκουντάιτις σε tryout οι Καβαλίερς! (pic)

Ο Αρτούρας Γκουντάιτις έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη της Αρμάνι Μιλάνο και πρόσφατα οι Καβαλίερς πήραν τα δικαιώματά του, μέσω των τελευταίων trades που έκαναν.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ντονάτας Ουρμπόνας, οι «ιππότες» προσκάλεσαν τον Λιθουανό σε tryout το καλοκαίρι. Ο σέντερ των Ιταλών γνώριζε για το ενδιαφέρον των Καβαλίερς, πριν από τις ανταλλαγές και υποστήριξε πως εκπρόσωποι της ομάδας του Κλίβελαντ θα βρεθούν στο Μιλάνο σε δύο εβδομάδες.

Cavaliers invited Arturas Gudaitis to come to Cleveland this summer for the try out. Olimpia big man told he knew that Cavs were interested in him before trading for his rights. Gudaitis said that Cleveland representatives will visit him in Milano in two weeks.

