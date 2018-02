ΛεΜπρόν: «Δεν πρέπει να αλλάξει το σύστημα των playoffs» (vid)

Η διοργανώτρια αρχή του καλύτερου πρωταθλήματος στον πλανήτη έχει ρίξει στο τραπέζι την πρόταση να παίρνουν μέρος στα playoffs οι 16 καλύτερες ομάδες, ανεξαρτήτου περιφέρειας.

Μία σκέψη που δεν βρίσκει σύμφωνα τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «Το πρωτάθλημά μας έχει χτιστεί σωστά μέχρι και τα playoffs. Πάντα υπήρχαν περιφέρειες που κυριαρχούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε τους Λέικερς και τους Σέλτικς στα 80's, τους Μπουλς, τους Σπερς στη συνέχεια, το Μαϊάμι όταν αγωνιζόμουν και εγώ εκεί. Τώρα το Γκόλντεν Στέιτ. Οι αλλαγές θα αλλάξουν τελείως την ιστορία του ΝΒΑ και το σκηνικό που γνωρίζαμε».

Και συνέχισε: «Εντάξει, είναι ωραίο να γίνονται διάφορες αλχημείες στο All Star Game αλλά να μην το παρατραβήξουμε καλύτερα στα playoffs. Έχουμε την Ανατολική Περιφέρεια. Έχουμε και την Δυτική Περιφέρεια».

LeBron on the NBA considering altering the postseason: "I would disagree with that ... there's been dominant conferences throughout time" (via @spindavies) pic.twitter.com/wOoDnPwdsU

— Sports Illustrated (@SInow) 21 Φεβρουαρίου 2018