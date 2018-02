Tέταρτο καλύτερο σερί στην ιστορία τους οι Τζαζ! (pic)

Η πιο φορμαρισμένη όμαδα στο ΝΒΑ είναι οι Τζαζ.

Οι Μορμόνοι κάνουν πράματα και θάματα τον τελευταίο καιρό και μετρούν 11 συνεχόμενες νίκες.

Αυτό το σερί είναι το 4ο καλύτερο στην ιστορία της ομάδας, κάτι που δείχνει την τρελή πορεία της παρέας του Ντόνοβαν Μίτσελ.

Τα κορυφαία σερί στην ιστορία της Γιούτα έγιναν την σεζόν 1996-97, τότε που «μάγευε» στο παρκέ το δίδυμο που... δίδαξε το pick n roll, δηλαδή οι Καρλ Μαλόουν και Τζον Στόκτον.

Εκείνη την εποχή η ομάδα του Σλόαν είχε μείνει αήττητη 2 φορές μέσα στη χρονιά για 15 σερί ματς.

Η πρώτη από τις 13 Νοέμβρη του 1996 ως τις 10 Δεκέμβρη του 1996 και η άλλη από τις 12 Μάρτη του 1997 ως τις 11 Απρίλη του 1997.

Our current 11-game winning streak is the fourth-longest in franchise history. #TimeToLearn pic.twitter.com/8vpyoLj6RQ

— Utah Jazz (@utahjazz) 21 Φεβρουαρίου 2018