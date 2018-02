H ανάλυση της άμυνας-σεμινάριο που έκρινε το ASG! (vid)

Ματσάρα είχαμε στο All Star Game, με την Team LeBron να επικρατεί της Team Stephen με 148-145.

Σημαντικό ρόλο στην έκβαση του αποτελεσματος έπαιξε και η εκπληκτική άμυνα που έβγαλε η ομάδα του Βασιλιά πάνω στον Στεφ Κάρι στην τελευταία φάση του αγώνα.

Ο γκαρντ των Ουόριορς άργησε πάρα πολύ να πάρει την μπάλα εξαιτιας του αμυντικού σχηματισμού των αντιπάλων του, ενώ όταν την πήρε αμέσως έπεσαν πάνω του οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ και τον ανάγκασαν να... καταστρέψει τη φάση.

Απολαύστε την ανάλυση

The #NBAAllStar Game ends with a defensive stop by #TeamLeBron! #NBABreakdown pic.twitter.com/FsDUh9vomF

— NBA (@NBA) 21 Φεβρουαρίου 2018