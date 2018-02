Aνακοίνωσαν Ουίλιαμς οι Νικς (pic)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Επιβεβαιώθηκε η συνεργασία του Τρόι Ουίλιαμς με τους Νικς.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης υπέγραψε με δεκάημερο συμβόλαιο, ενώ φέτος έχει αγωνιστεί σε 19 ματς με το Rio Grande στη G League, έχοντας 19.8 πόντους και 5.9 ριμπάουντ

Παλιότερα έχει αγωνιστεί για 34 παιχνίδια στους Γκρίζλις, μετρώντας 5,6 πόντους και 2,1 ριμπάουντ ανά ματς.

New York Knicks announced today that the team has signed forward Troy Williams to a 10-day contract. pic.twitter.com/qNxUsx9mw1

— NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) 21 Φεβρουαρίου 2018