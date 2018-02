Undrafted όλοι οι παίκτες του ASG όταν ο ΛεΜπρόν πήρε το πρώτο MVP (pic)

Ένα απίστευτο στατιστικό στοιχείο ανέδειξαν οι Αμερικανοί σε σχέση με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και το φετινό Αll Star Game.

Όταν στο All Star του 2006 ο «Βασιλιάς» κατακτούσε το βραβείο του MVP κανείς από τους παίκτες που αγωνίστηκαν φέτος στο Λος Άντζελες δεν είχε περάσει ακόμη από τη διαδικασία του ντραφτ!

