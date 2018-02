Συγκεκριμένα στις 20 Φεβρουαρίου 2004 ο «T-Mac» γινόταν ο δεύτερος νεότερος παίκτης -τότε- που έφτανε τους 10.000 πόντους.

Ήταν σε παιχνίδι των Ορλάντο Μάτζικ με τους Ντένβερ Νάγκετς, όπου ο Μακ Γκρέιντι είχε σημειώσει 15 πόντους στο σύνολο.

This Date in Magic History: Feb. 20, 2004 @Real_T_Mac becomes the second youngest player in @NBA history to score 10,000 points pic.twitter.com/foSO13FviP

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) 20 Φεβρουαρίου 2018