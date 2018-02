Συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2015 μία θαυμάστρια του Στίβεν Άνταμς ζήτησε από τον σέντερ της Οκλαχόμα να τη συνοδεύσει σε έναν χορό...

Τότε ουδέποτε ασχολήθηκε μαζί της και ουδέποτε της απάντησε στην εν λόγω πρόσκληση μέσω του twitter.

Κάτι που έγινε... τρία χρόνια αργότερα και δη την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2018!

«Φυσικά» ήταν η... καθυστερημένη απάντηση του Άνταμς!

.@RealStevenAdams said yes ... 3 years later pic.twitter.com/LULXrYX5u1

— ESPN (@espn) 20 Φεβρουαρίου 2018