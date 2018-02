Στην... εξίσωση με Χάουαρντ-Μαλόουν-Τσάμπερλεϊν ο Ντράμοντ! (pic)

Για άλλη μια χρονιά ο Αντρέ Ντράμοντ είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στα ριμπάουντ.

Ο σέντερ των Πίστονς έγινε ο 4ος παίκτης στην ιστορία που βρίσκεται στην πρώτη θέση με τα ριμπάουντ για τρεις σερί σεζόν στο ΝΒΑ μέχρι το All Star Break. Οι άλλοι είναι οι Χάουαρντ, Μόζες Μαλοούν και Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Led NBA in rebounds at All-Star break in at least 3 straight seasons (via @EliasSports):

- Andre Drummond

- Dwight Howard

- Moses Malone

- Wilt Chamberlain pic.twitter.com/KYNYHIn1Ma

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 19 Φεβρουαρίου 2018