Η «συγγνώμη» του Ρέντικ στους Κινέζους φιλάθλους του ΝΒΑ (pic)

Η σχέση που έχει αναπτύξει το ΝΒΑ με την Κίνα, αλλά και του Κινέζους φιλάθλους που ζουν οπουδήποτε στον κόσμο είναι γνωστή, στο πλαίσιο εξέλιξης του.

Η κορυφαία λίγκα στον κόσμο σε συνεργασία με την εταιρεία Tencent δημιούργησαν ένα βίντεο με ΝΒΑερς, οι οποίοι εύχονταν καλή χρονιά στους Κινέζους, καθώς γιόρτασαν την αλλαγή του έτους την προηγούμενη Παρασκευή.

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ, όμως, μπέρδεψε τα λόγια του και κάποιοι πήραν στραβά το λάθος του, ενώ τον κατηγόρησαν ακόμα και για ρατσισμό.

Ο παίκτης των Σίξερς έπρεπε να πει στα λόγια του «NBA Chinese fans», αντ' αυτού είπε «NBA chink fans in China». Η διαφορά; Στο πρώτο εννοούνται όλοι οι Κινέζοι φίλαθλοι του ΝΒΑ ανά τον κόσμο, ενώ στο δεύτερο μόνο αυτοί που μένουν στην Κίνα, ωστόσο το «chink» ληταν αυτό που πείραξε, αφού αναφέρεται σε κάποιον που είναι από την Κίνα, αλλά με μειονεκτικό τρόπο.

Ο ίδιος απολογήθηκε μέσω twitter, μόλις κατάλαβε τι είχε γίνει.

«Προς όλους τους φιλάθλους του ΝΒΑ στην Κίνα, αλλά και σε όσους γιορτάζουν την νέα χρονιά, θα ήθελα να απολογηθώ ειλικρινά σε όλους όσοι μπορεί να προσέβαλα. Μετά από ένα πρόσφατο ματς με τους Σίξερς, μου ζητήθηκε από το ΝΒΑ και την Tencent να ηχογραφήσω ένα βίντεο, στο οποίο εύχομαι καλή χρονιά στους Κινέζους φιλάθλους του ΝΒΑ. Χάρηκα πολύ γι' αυτό. Υποτίθεται θα έλεγα "NBA Chinese fans", αλλά μου ακούστηκε περίεργο και άλλαξα την πρόταση σε "NBA fans in China". Βγήκε, όμως, με το λάθος τρόπο προς τα έξω. Την ώρα που κάναμε το γύρισμα, κανείς στο δωμάτιο δεν το πρόσεξε, ακούγοντας τις λέξεις. Αν ήξερα πως θα ακουγόταν, θα γυρνούσα ξανά από την αρχή τις ευχές. Δεν είναι του λεξιλογίου μου αυτά, αλλά τώρα ξέρω πως φάνηκε στο βίντεο. Αυτό δεν είμαι εγώ, ως άνθρωπος, παίκτης, σύζυγος και πατέρας/ Ήμουν τυχερός, ώστε να παίξω σε δύο παγκόσμια παιχνίδια με το ΝΒΑ στην Κίνα το 2007 και το 2015. Μου άρεσε η εμπειρία, η κουλτούρα, η ιστορία, και πάνω από όλα, οι άνθρωποι. Ζητώ τη συγχώρεσή σας. Αυτή θα έπρεπε να είναι στιγμή για να γιορτάζουμε. Λυπάμαι πολύ αν αναστάτωσα κάποιον», ήταν το μήνυμά του.

— JJ Redick (@JJRedick) 19 Φεβρουαρίου 2018